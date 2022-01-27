Санкт-Петербург, , 15:22 — REGNUM В Санкт-Петербурге в связи с ростом заболеваемости COVID-19 дополнительно развернуто 386 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией и внебольничной пневмонией. Об этом 27 января сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Больничные койки в медицинском учреждении President.az

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Так, перепрофилированы в инфекционные дополнительные 60 коек в Психиатрической больнице №3 им. Скворцова-Степанова и 75 инфекционных коек в родильном доме №16.

«Также перешла на прием детей с инфекционными заболеваниями детская городская больница святой Ольги. Там развернута 251 койка», — уточнили в комитете.

Всего таким образом в Петербурге развернуто 8687 койки в 17 городских и трех федеральных стационарах.

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