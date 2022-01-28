Красноярск, , 04:29 — REGNUM Губернатор Красноярского края Александр Усс после перенесённого COVID-19 уже получил отрицательный тест на коронавирус. Об этом Усс сообщил 27 января в своём инстаграме.

Александр Усс Kremlin.ru

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По его словам, заразился он в Москве: «По возвращении из командировки поднялась температура — в Москве зацепил ковид…«

67-летнего главу региона поместили в первую краевую больницу. «Острая фаза прошла за три дня, потом обычная изоляция», — пишет он, добавляя, что 27 января сдал отрицательный тест.

«Спасибо врачам и прививке — думаю, она помогла тоже», — делает вывод Усс.

Как сообщало ИА REGNUM, о выявленном ранее у губернатора края коронавирусе стало известно 27 января.

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