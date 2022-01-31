Москва, , 12:51 — REGNUM В 82 регионах России из 85 выявили штамм коронавируса «Омикрон», сообщает 31 января оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Штамм «Омикрон» наступает: в регионах России уходят на удалёнку и дистант»

«Новый штамм коронавируса «Омикрон» зафиксирован в 82 регионах страны», — рассказали в штабе.

Отмечается снижение числа госпитализаций — 9090 за последние сутки или на 8% меньше, чем днём ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперты отмечали, что статистику госпитализаций даёт продолжающий распространяться штамм «Дельта», тогда как заболевание «Омикроном» чаще проходит в лёгкой форме.