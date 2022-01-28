Москва, , 16:57 — REGNUM Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России в настоящее время составляет 64,4%. Об этом сообщила 28 января вице-премьер Татьяна Голикова.

Татьяна Голикова Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Она отметила, что данный показатель не изменился за последнюю неделю, и пояснила, что это связано с утратой иммунитета теми, кто своевременно не прошёл ревакцинацию.

По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19 коллективный иммунитет к коронавирусу превысил 80% в пяти российских регионах: в Севастополе — 89,8%, Санкт-Петербурге — 85,3%, Карелии — 84,2%, Мурманской области — 80,5%, на Чукотке — 80,3%.