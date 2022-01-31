Кемерово, , 12:39 — REGNUM В Кемеровской области достаточно вакцины от коронавируса. Об этом было сказано на на аппаратном совещании сегодня, 31 января, предаёт корреспондент ИА REGNUM.

Вакцинация от коронавируса Фото КБ № 8 ФМБА России

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Всего в Кузбасс поступило более 1,8 млн доз.

На сегодняшний день вакцинировано 1 млн 127 тысяч 209 человек — 68,3% от подлежащих вакцинации. Ревакцинированы 254 990 человек.

Среди кузбассовцев старше 60 лет прививку от коронавируса сделали 296 369 человек 53,5% от подлежащих вакцинации, в том числе повторно 120 025 человек.

Также в регионе уже вакцинированы 235 подростков.

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