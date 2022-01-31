Краснодар, , 13:09 — REGNUM В Краснодарском крае за сутки в коронавирусные стационары попал 361 пациент, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. Для сравнения — накануне, 30 января, сообщалось о 437 госпитализированных.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За минувшие сутки на территории региона подтвердили 1936 случаев заражения коронавирусом (1500 — накануне, 30 января). Среди заразившихся 325 детей. По данным регионального оперштаба, большинство случаев выявлено в Краснодаре — 964 новых пациента, на втором месте Сочи — 173 случая, на третьем — Белореченский район (101).

С начала пандемии в регионе подтверждено 140 188 случаев COVID-19, выписаны 106 813 человек, скончались 10 056 человек.

В стационарах остаются 4 348 человек подозрением на коронавирусную инфекцию, из них с подтвержденным диагнозом — 2601 пациент. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 102 человека, на ЭКМО — ещё восемь пациентов.