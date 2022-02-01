Волгоград, , 16:05 — REGNUM В Волгоградской области 1 февраля госпитализировано 367 новых ковид-пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в федеральном оперативном штабе. За сутки выписаны с выздоровлением 247 человек, зарегистрировано 10 летальных исходов.

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По данным оперативного штаба региона, всего в Волгоградской области подтверждено 142 427 случаев заболевания COVID-19, в том числе за минувшие сутки инфекцию выявили у 1 091 человека, из них — 424 ребёнка. Выздоровели 125 198 жителей, скончался от осложнений 6 001 житель региона.

Получают медицинскую помощь в стационарах и амбулаторно 11 228 пациентов.