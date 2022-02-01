Красногорск, , 12:37 — REGNUM За минувшие сутки после COVID-19 в Подмосковье полностью выздоровели 3112 человек. Об этом свидетельствует опубликованная 1 февраля статистика официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего с начала пандемии на территории Подмосковья выздоровели 629 424 человек. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 772 389.

Как сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье 1 февраля число жертв COVID-19 увеличилось на 37 человек.

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