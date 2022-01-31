Казань, , 13:35 — REGNUM Десять школ закрыты в Татарии в связи с эпидемиологической ситуацией. Об этом 31 января сообщает минобрнауки РТ.

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На сегодняшний день на разобщении находятся классы в 252 школах. Полностью закрыты 10 школ (пять учебных заведений в Лаишевском районе, три — в Мензелинском, по одной школе закрыли в Заинском и Тетюшском муниципальных районах).

Утренний фильтр сегодня не прошли 307 человек, всего с 1 сентября к занятиям не доспустили 38 436 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии зарегистрировали 48 865 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели за время пандемии 39 128 пациентов, скончались 1587 человек. За сутки больничный закрыли 137 пациентов, подтвердили пять новых новых летальных исходов.

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