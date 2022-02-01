Москва, , 11:53 — REGNUM За последние сутки с коронавирусной инфекцией госпитализировали в московские больницы 1615 человек. Об этом 1 февраля сообщили в оперативном штабе столицы.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«С учётом доминирования штамма «Омикрон» и особенностями течения заболевания при этом варианте вируса, для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем», — рассказали в штабе.

В настоящее время на ИВЛ находятся 543 жителя столицы. За сутки выздоровели почти 8 тыс. ковид-пациентов, умерли 76, новых заражений выявлено 21 533.