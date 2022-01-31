Якутск, , 11:17 — REGNUM В реанимациях ковидных госпиталей Якутии находятся 89 пациентов в тяжёлом состоянии. Количество таких больных возросло, написал 31 января глава республики Айсен Николаев в своём телеграм-канале.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Штамм «Омикрон» наступает: в регионах России уходят на удалёнку и дистант»

Читайте также: В Якутии пациенты с COVID-19 стали реже попадать в больницы

«Ситуация остаётся сложной — идёт рост заболеваемости. На сегодняшний день выявлено 2820 новых случаев. При этом подтверждаются наши первоначальные выводы — несмотря на рост заболевания, люди переносят болезнь значительно легче», — констатировал глава Якутии

По его информации, 14 якутян подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в ковидные госпитали Якутии были госпитализированы 86 человек (днём ранее — 109). Количество выздоравливающих пациентов с COVID-19 растёт, 30 января вирус победили 1 153 якутянина, накануне — 1 107.