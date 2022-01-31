Барнаул, , 14:29 — REGNUM В Алтайском крае, куда уже добрался «Омикрон» и суточное число новых носителей коронавируса перевалило за рекордные тысячу человек, 11 школ полностью перевели на «дистант». Подробности сегодня, 31 января, по итогам совещания у губернатора Виктора Томенко сообщает пресс-служба правительства региона.

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Как пояснила заместитель министра образования и науки Алтайского края Галина Синицына, в смешанном режиме обучение ведется в 409 школах, то есть у 19% учащихся. В детских садах Алтайского края переведены на карантин 4% детей, в учреждениях среднего профессионального образования обучаются удаленно 4% студентов.

«Сегодня идет самоопределение каждого образовательного учреждения по проценту отсутствующих детей по ковиду или ОРВИ. Если около 20% детей нет, школа переводится на удаленное обучение. У нас большее количество заболевших детей, конечно, в городах, особенно в Барнауле. Поэтому нам рекомендовали активнее использовать разобщенный режим обучения детей», — пояснила чиновница, ссылаясь на рекомендации Министерства просвещения России и опыт других регионов страны.

Как сообщало ИА REGNUM, судя по данным оперативного штаба региона на 31 января 2022 года, в Алтайском крае отмечается рекордная заболеваемость среди детей. С начала нового учебного года выявлены уже 7990 зараженных коронавирусом (рекордные +404 за сутки).

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Ранее власти региона известили о переходе правительства на дистанционный режим работы.

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