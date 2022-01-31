Горно-Алтайск, , 10:50 — REGNUM В Республике Алтай провели опрос о качестве медицинской помощи при лечении COVID-19. Выяснилось, что 75% пациентов лечились в амбулаторном режиме дома, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения Народного фронта.

Аптека Алексей Яковлев © ИА REGNUM

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Хотя больных обеспечивали бесплатными лекарства, для 59% граждан их оказалось недостаточно. В связи с этим препараты им покупали знакомые и родственники, а 27% пациентов ходили в аптеку сами.

Данные исследования направлены в правительство республики.

Как сообщало ИА REGNUM, общественники ранее также зафиксировали завышение цен на ПЦР-тесты в республике. В некоторых клиниках стоимость забора биоматериала для ПЦР-диагностики составляет 1,5−2 тыс. рублей вместо 800 по полису ОМС.

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