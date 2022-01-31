Москва, , 16:36 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба согласовала цену на второй воспроизведенный лекарственный препарат «Ремдесивир» российской компании «Р-Фарм» в размере 3840 рублей за упаковку. Об этом сообщается 31 января в телеграм-канале ведомства.

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Данный препарат предназначен для стационарного лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

Отмечается, что согласованная цена в два раза ниже зарегистрированной в 2020 году цены на первый в России дженерик, который был произведен компанией «Фармасинтез».