Чита, , 10:42 — REGNUM В Иркутскую область поступило 18 тысяч доз вакцины «Спутник лайт». Об этом 27 января сообщает региональный минздрав.

Вакцина Permkrai.ru

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Известно, что препарат распределяется по пунктам вакцинации в Иркутске, Шелехове, Усолье-Сибирском, Саянске. В ближайшие дни вакцина поступит в Братск и Железногорск.

Всего с начала вакцинации в регион было направлено 300 136 доз вакцины «Спутник лайт». До поступления очередной партии в прививочных пунктах региона оставалось около 28 тыс доз вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области продолжает оставаться напряжённой: на 27 января 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 7537 человек, причём 18 из них погибли за последние сутки.

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