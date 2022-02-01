Москва, , 04:47 — REGNUM Срок годности вакцины от коронавируса «Эпиваккорона» продлён до девяти и десяти месяцев, в зависимости от места производства, Минздравом России. Об этом 31 января сообщили журналистам ТАСС в центре «Вектор» Роспотребнадзора.

Вакцина «ЭпиВакКорона» (сс) Olgamatveeva

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После получения результатов изучения стабильности вакцины от COVID-19 «Эпиваккорона», Минздравом РФ 10 декабря 2021 года было принято решение об увеличении срока годности вакцины. Для препарата «Эпиваккорона», произведённого на площадке ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора срок годности установлен десять месяцев, для вакцины, изготовленной на промплощадках «Вектор-Биальгам» и «Герофарм» — девять месяцев.

Соответствующие изменения были после утверждения внесены в инструкции по применению вакцины.

Отмечается, что работа по исследованию стабильности препарата продолжает идти и не исключено, что срок годности вакцины «Эпиваккорона» может быть изменён в сторону увеличения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в России, по данным главы Центра имени Гамалеи Александа Гинцбурга, от коронавируса привили десять тысяч подростков.

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