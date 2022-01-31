Воронеж, , 10:59 — REGNUM Центр первичного осмотра пациентов с подозрением на COVID-19 открылся на базе СК «Юбилейный» в Воронеже, сообщили 31 января в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Приём пациентов в центре ведут восемь врачей городской поликлиники №1 ежедневно с 8:00 до 20:00.

В центре специалисты осматривают пациентов, а также проводят экспресс-тестирование на выявление антигена SARS-CoV-2, при необходимости выдают лекарственные препараты и оформляют больничный лист. В центр могут обратиться воронежцы, которые не смогли обратиться в свою территориальную поликлинику. Записаться на приём предварительно можно по телефону 8−952−109−41−79, при посещении нужно иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние дни в регионе резко выросла заболеваемость ковидом — так, на утро 30 января было выявлено более двух тысяч заражений. При этом уровень госпитализации остаётся в среднем на прежнем уровне.