Томск, , 14:35 — REGNUM За прошедшие сутки в Томской области скончались три пациента с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 января в федеральном оперштабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За весь период пандемии в Томской области жертвами коронавирусной инфекции стали 702 человека.

За сутки в регионе выявлен 421 носитель коронавируса (госпитализировано 92 человека), выздоровели 436 жителей региона. За всё время в Томской области COVID-19 диагностировали у 65 952 человек. Общее число выздоровевших — 61 909 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января в Томской области выявили 265 носителей коронавируса, госпитализировали 87 человек.

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