Астрахань, , 14:38 — REGNUM В Астраханской области за последние сутки были госпитализированы 135 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус

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28 января подтверждено 466 новых случаев заражения коронавирусом — на 52 меньше, чем было выявлено за предыдущие сутки. Всего на территории региона было выявлено 87 тыс. 536 положительных результатов исследования.

За весь период наблюдения 80 тыс. 319 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 122 — за последние сутки.

За весь период скончались 2640 человек. Шесть новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.