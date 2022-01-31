Барнаул, , 08:35 — REGNUM В Алтайском крае обнародованы промежуточные результаты онлайн-опроса о доступности медпомощи амбулаторным пациентам с COVID-19, который Народный фронт запустил 21 января по всей стране. Как сообщает 31 января пресс-служба народного фронта, 70% опрошенных болели коронавирусом в 2021 г., 92% — лечились амбулаторно. Жителей Барнаула среди опрошенных — 46%, сельских жителей — 27,5%, остальные респонденты — жители других городов региона. Большинство респондентов (72%) сказали, что не были обеспечены бесплатными лекарствами для лечения COVID-19 на дому.

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Самостоятельно ходили в аптеку 42% респондентов. Вообще находились дома без лекарств — 12,6%.

«Особенно острый дефицит лекарств для амбулаторных больных COVID-19 складывался в Алтайском крае минувшей осенью. Мы обратились в региональный минздрав и выяснили причину — к нам долго «шли» деньги из федерального бюджета на закупку лекарств. Тогда мы предложили властям проработать механизмы формирования резерва препаратов за счет регионального бюджета, но получили отказ.

Хотя практика формирования своих резервов есть в других дотационных регионах. Такие инициативы поддерживаются руководством страны, ведь главное — спасение жизней, а не требование региональных финансистов строго следовать бюджетному процессу», — пояснил руководитель регионального исполкома Народного фронта в Алтайском крае Сергей Войтюк.

Чтобы обеспечить бесплатными лекарствами амбулаторных больных в Барнауле и снизить нагрузку на лечебные учреждения, общественники давно предлагают региональным властям использовать ресурс организаций в краевой подведомственности. Это могут быть «Аптеки Алтая», «Алтаймедтехника».

Осуществлять доставку лекарств можно централизованно со складов, минуя поликлиники, силами подготовленных групп. Такая идея уже реализуется в Московской области. Там с января этого года пациентам с COVID-19 бесплатные лекарства на дом доставляют курьеры «Мособлмедсервиса».

Как сообщало ИА REGNUM, более недели Алтайский край входит в ТОП-10 регионов России по максимальному количеству смертей от коронавируса. На 30 января количество заболевших пневмонией и ОРВИ увеличилось: 26 159 (+193 за сутки) и 95 061 (+899 за сутки) соответственно. Число тяжелобольных увеличилось до 317 (+5 за сутки). Из них 146 подключены к аппаратам ИВЛ (-1 за сутки).

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