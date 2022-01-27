Ижевск, , 12:10 — REGNUM С 1 по 7 февраля в Удмуртии пройдет розыгрыш призов среди граждан, которые в эти дни прошли вакцинацию или ревакцинацию от коронавируса. Об этом сообщает Фонд поддержки местных инициатив «Сообщество».

Розыгрыш призов Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Участниками акции могут стать жители республики, которые сделали прививки в двух пунктах вакцинации — в Республиканском центре здоровья и медицинской профилактики и в консультативно-диагностическом центре министерства здравоохранения Удмуртии.

Каждому прошедшему вакцинацию выдадут билет участника розыгрыша призов. Билет будет содержать отрывную часть и часть с индивидуальным номером. Будут разыграны два IPhone SE и еще 50 других призов.

Как сообщало ИА REGNUM, во многих регионах России в качестве меры, которая стимулирует граждан проходить вакцинацию от коронавируса, используется розыгрыш призов. Гражданам старше 60 лет в ряде субъектов предоставляют единовременные выплаты.

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