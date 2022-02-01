Санкт-Петербург, , 16:36 — REGNUM За прошедшие сутки в Санкт-Петербурге первым компонентом вакцины от коронавируса привились 756 человек, что на 627 человек меньше, чем сутками ранее, когда от ковида первично привились 1383 человека. Об этом 1 февраля сообщил региональный оперштаб.

Вакцинация Дарья Драй © ИА REGNUM

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Помимо тех, кто привился первично, другие петербуржцы заканчивают курс вакцинации. За сутки их количество пополнилось на 1970 человек (-1381 человек по сравнению с предыдущими сутками). Продолжается и вакцинация подростков, за сутки привились 46 несовершеннолетних (-1).

На сегодняшний день в Петербурге работает 190 пунктов вакцинации, в которых можно поставить вакцину от COVID-19. Запас препаратов в городе составляет 722 742 дозы.

Отметим, с начала компании по вакцинации населения в Петербурге привились первично 2 355 327 человек (не учитывая «Спутник Лайт»), завершили курс — 2 884 397 человек (включая привитых «Спутником Лайт»).

Помимо этого в Санкт-Петербурге 61 лаборатория осуществляет проведение ПЦР-тестов. Материал для диагностики можно сдать в 145 пунктах.

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