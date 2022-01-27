Вологда, , 22:02 — REGNUM В Вологодской области доля детей среди заболевших ковидом с середины января выросла с 7 до 26% — в медучреждениях находится 51 ребенок, сообщает региональное правительство.

Артуро Микелена. Больной ребенок (фрагмент). 1886

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«К завтрашнему дню откроется отделение для детей в Череповце на 50 коек на базе детской областной больницы №2. При необходимости регион готов развернуть дополнительно 100 детских коек», — сообщает ведомство.

Как сообщало ИА REGNUM, вологодский губернатор заразился коронавирусом накануне ревакцинации.