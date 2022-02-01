Омск, , 13:48 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области выявили 1315 носителей коронавируса, госпитализировано 283 человека, выздоровели 453 пациента. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 февраля в федеральном оперативном штабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Штамм «Омикрон» наступает: в регионах России уходят на удалёнку и дистант»

За весь период пандемии в Омской области COVID-19 диагностировали у 144 000 человек, выздоровели 130 590 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января в регионе выявили 1007 носителей коронавируса, госпитализировали 99 человек. Список выздоровевших пополнился 252 фамилиями.

Читайте ранее в этом сюжете: В Омской области скончались ещё 13 пациентов с коронавирусом