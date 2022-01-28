Архангельск, 28 января 2022, 19:11 — REGNUM В медучреждениях Архангельской области лечение проходят 1450 ковид-пациентов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном минздраве.
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По данным ведомства, в настоящее время в регионе развернуто 1 759 коек для стационарного лечения пациентов с диагнозом COVID-19.
Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Архангельской области были госпитализированы 140 ковид-пациентов.