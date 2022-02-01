Чита, , 09:36 — REGNUM Пандемия коронавируса значительно увеличила нагрузку на все звенья здравоохранения Забайкалья. Так, в 2021 году (по сравнению с 2020 годом), число вызовов скорой медицинской помощи в регионе возросло на 2,7%, увеличилось число госпитализаций в круглосуточный стационар на 8,6%. Об этом 1 февраля в ходе публичного отчета рассказала исполняющая обязанности министра здравоохранения Забайкальского края Оксана Немакина. Её слова цитирует пресс-служба правительства региона.

Больница Yarregion.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Штамм «Омикрон» наступает: в регионах России уходят на удалёнку и дистант»

Также более чем на 20% увеличилось посещение жителями Забайкалья медицинских организаций с профилактической целью.

«В 2021 году удалось охватить большее число граждан профилактическими мероприятиями. Медицинскими осмотрами было охвачено на 33,2 тысячи человек больше, чем в 2020 году, диспансеризацию прошли около 94 тысяч человек.

Впервые в 2021 году начали проводить углубленную диспансеризацию населения, переболевшего новой коронавирусной инфекцией. Для этих целей в край поступили дополнительные средства в размере 37 миллионов рублей. Было осмотрено 13,5 тысячи человек на 26,4 миллиона рублей», — отметила Оксана Немакина.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 1 февраля 2022 года, вместе с тем 93 737 пациентов (+297 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения.

Читайте также: В Забайкалье жертвами COVID-19 стали ещё три пациента