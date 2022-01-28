Улан-Удэ, , 09:19 — REGNUM В Бурятии на уходящей неделе отмечено снижение темпов вакцинации от COVID-19. Об этом заявила министр здравоохранения республики Евгения Лудупова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Вакцинация от коронавируса Дарья Драй © ИА REGNUM

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В связи с этим она вновь призвала жителей пройти вакцинацию или ревакцинацию. По данным на 28 января, первичную вакцинацию в республике прошли 456,7 тыс. человек, повторную начали 115,2 тыс. жителей.

«Только коллективный иммунитет будет способствовать тому, что мы будем с вами успешно проходить пятую волну», — подчеркнула министр.

По её словам, в настоящее время в республике происходит взрывной рост заболеваемости COVID-19. За минувшие сутки выявлено 1153 новых случаев инфицирования. При этом число госпитализаций растёт на этом фоне незначительно.

Как сообщало ИА REGNUM, специалисты регионального управления Роспотребнадзора объяснили это коллективным иммунитетом, поскольку прививка позволяет избежать осложнений, тяжёлого течения заболевания.

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