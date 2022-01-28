Москва, , 23:14 — REGNUM В декабре 2021 года COVID-19 был признан основной причиной смерти 44 390 человек в России. Соответствующие данные приводит 28 января Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Сообщается также, что ещё в 4732 случаях за декабрь COVID-19, предположительно, стал основной причиной смерти пациента, но для подтверждения диагноза требуется проведение дополнительных медицинских исследований.

Кроме этого, в одной тысяче случаев COVID-19 был сопутствующим заболеванием, повлиял на развитие иных болезней и способствовал появлению осложнений, ускоривших смерть пациента.

В отдельную группу в статистике выделены пациенты, у которых COVID-19 «являлся сопутствующим заболеванием, но никаким образом не повлиял на наступление смерти». В октябре было зафиксировано 4508 таких случаев.

Таким образом, исходя из данных Росстата, смертность от COVID-19 в ноябре резко снизилась по сравнению с предыдущим месяцем как в целом, так и по всем выделяемым в статистике категориям.

Напомним, что в ноябре COVID-19 был признан основной причиной смерти 71 187 человек, ещё 16 340 умерших пациентов с коронавирусом были отнесены статистикой в прочие категории.