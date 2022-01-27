Ростов-на-Дону, , 12:40 — REGNUM В Ростовской области за сутки заметно вырос уровень тестирования на коронавирус. Это следует из данных, опубликованных на сайте донского правительства 27 января.

ПЦР-тестирование Иван Шилов, ИА REGNUM

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Донские лаборатории за сутки выполнили 24 882 исследования на коронавирус. За весь период обработано 5 млн 587,83 тыс. ПЦР-тестов.

В настоящее время охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тыс. населения составляет 406,65.

ИА REGNUM напоминает, что в период новогодних праздников уровень тестирования на коронавирус в Ростовской области сократился почти на треть. В связи с распространением штамма «Омикрон» было поручено нарастить темпы проведения исследований.

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