Москва, , 12:36 — REGNUM Российский актёр и режиссёр Иван Охлобыстин заразился коронавирусом. Об этом он заявил в своем видеообращении в рамках мероприятия по случаю объединения партий «Справедливой России», «За правду» и «Патриотов России».

Иван Охлобыстин Цитата из т/с «Интерны». реж Максим Пежемский. 2010. Россия

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«Я лично не смог засвидетельствовать свою любовь и уважение, поскольку меня поразил всеобщий недуг коронавируса», — сказал Охлобыстин.

Иван Охлобыстин известен своими ролями в таких фильмах, как «Даун Хаус», «ДМБ», «Царь», а также по сериалу «Интерны».