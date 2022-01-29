Калуга, , 14:18 — REGNUM Председатель Законодательного собрания Калужской области Геннадий Новосельцев заразился новой коронавирусной инфекцией и теперь вынужден удалённо руководить законотворческим процессом. Об этом 28 января сам Новосельцев сообщил в социальных сетях.

Геннадий Новосельцев выложил в соцсети свое фото с положительным тестом на COVID-19 Фото @gennady_novoseltsev/Instagram

«Омикрон, будь он неладен, выбил из привычного ритма жизни! Пытаюсь работать дистанционно по мере сил — благо онлайн-формат уже отработан в предыдущие ковид-волны. Впереди у нас очередное заседание сессии Заксобрания, вопросов, требующих контроля и личного участия — много, но… головная боль, горло, общая слабость требуют постельного режима», — отметил Геннадий Новосельцев.

Председатель калужского областного парламента призвал земляков соблюдать меры безопасности, носить маски и пользоваться антисептиком.

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Как сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, заболеваемость коронавирусом за пять дней текущей недели увеличилась практически в два раза по сравнению с предыдущей. В настоящее время в области развёрнуто 1 350 инфекционных коек. Подготовлены резервные инфекционные койки, заключены контракты на поставку в регион медицинского кислорода, создан запас лекарственных препаратов, организованы дистанционное открытие листков нетрудоспособности, бесконтактная выписка и доставка лекарств, подготовлен резерв сотрудников для расширения штатов колл-центров и регионального телемедицинского центра.

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