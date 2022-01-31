Якутск, , 04:46 — REGNUM Минздрав Якутии отреагировал на жалобы от жителей регионов на запоздалую выдачу медикаментов, необходимых для лечения коронавирусной инфекции. Количество таких обращений возросло, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 31 января в оперативном штабе республики.

Лекарства Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«В случае подтверждения заболевания поликлиники организуют доставку лекарств на дом. В связи с резким ростом заболевших коронавирусной инфекцией вед`тся постоянный мониторинг наличия лекарственных препаратов в поликлиниках республики, организовано их регулярное поступление по графику. Необходимый запас лекарств сформирован», — сказала министр здравоохранения региона Лена Афанасьева.

Она подчеркнула, что медикаменты будут получать только те, у кого официально диагностировали COVID-19. Тех, кто не получил медикаменты в течении суток, просят обращаться на горячую линию.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января огромный спорткомплекс «Триумф» в Якутске не мог вместить всех желающих попасть к врачам красной зоны. Вход в здание был временно ограничен из-за переполненности помещений.