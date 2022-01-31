Якутск, 31 января 2022, 04:46 — REGNUM Минздрав Якутии отреагировал на жалобы от жителей регионов на запоздалую выдачу медикаментов, необходимых для лечения коронавирусной инфекции. Количество таких обращений возросло, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 31 января в оперативном штабе республики.
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Она подчеркнула, что медикаменты будут получать только те, у кого официально диагностировали COVID-19. Тех, кто не получил медикаменты в течении суток, просят обращаться на горячую линию.
Как сообщало ИА REGNUM, 27 января огромный спорткомплекс «Триумф» в Якутске не мог вместить всех желающих попасть к врачам красной зоны. Вход в здание был временно ограничен из-за переполненности помещений.