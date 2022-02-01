Иваново, , 10:07 — REGNUM Циркуляция нового штамма коронавируса «Омикрон» официально подтверждена на территории Ивановской области. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства по итогам брифинга директора регионального департамента здравоохранения Артура Фокина 31 января.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Биологические материалы пациентов с COVID-19 выборочно были направлены в крупные федеральные научно-исследовательские центры Москвы.

«В выходные мы получили результаты секвенирования штаммов коронавируса по «Омикрону», которые ранее — на минувшей неделе — направляли на исследования. И теперь можно уже совершенно официально сказать, что «Омикрон» циркулирует в Ивановской области», — сообщил Фокин.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Ивановской области с 1 февраля усиливаются антиковидные меры — в медорганизациях приостановлена диспансеризация населения, работодателям рекомендовано проводить тестирование на коронавирус сотрудников, работающих очно, раз в три дня.