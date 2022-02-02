Абакан, , 06:51 — REGNUM Нагрузка на систему здравоохранения в Хакасии в настоящее время колоссальная, особенно на амбулаторное звено. Об этом 1 февраля заявил министр здравоохранения региона Олег Ананьевский.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Штамм «Омикрон» наступает: в регионах России уходят на удалёнку и дистант»

Как сообщили ИА REGNUM в республиканском минздраве, заболеваемость COVID-19 в Хакасии в условиях распространения штамма коронавируса «Омикрон» растёт «в геометрической прогрессии». Ежедневно с 28 января в медицинские организации обращаются от 4 до 5 тысяч человек с признаками респираторной инфекции. Более 9 тысяч человек с коронавирусной инфекцией находятся под наблюдением врачей.

Высокая заболеваемость отмечается и среди медицинских работников.

Ананьевский отметил, что для снижения темпов распространения инфекции необходимо разобщение.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2022 года в Хакасии COVID-19 диагностировали у 6502 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Хакасии выросло число жертв COVID-19