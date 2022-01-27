Вологда, , 18:14 — REGNUM В Вологодской области с 31 января приостановят работу организации дополнительного образования, включая спортивные секции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Карантин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Школы и сады продолжат работать в штатном режиме. На домашнее обучение будем переводить только классы и группы, где есть заболевшие коронавирусом или заболеваемость превысила 20%. Все противоэпидемические меры должны соблюдаться. С 31 января временно приостанавливаем деятельность спортивных и образовательных дополнительных программ. Это касается городских и частных организаций», — сказал замгубернатора Антон Кольцов.

Как сообщало ИА REGNUM, вологодский губернатор заразился коронавирусом.