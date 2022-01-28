Ростов-на-Дону, , 12:32 — REGNUM В Ростовской области с 28 января развёрнута прививочная кампания от COVID-19 среди детей. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном пресс-центре.

Вакцина для детей «Спутник М» Пресс-служба комитета по здравоохранению СПб

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«Сегодня в регионе началась вакцинация детей», — уточняется в сообщении.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовскую область доставили первую партию вакцины от COVID-19 для детей и подростков «Спутник М». На Дон поступило 2400 доз. Ранее прививочную кампанию в Ростовской области планировалось начать в феврале 2022 года.

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