Майкоп, , 14:59 — REGNUM В Адыгее перевели на дистанционный режим работы 149 классов в 42 школах республики. Решение о карантине в них принято из-за роста заболевших ОРВИ детей сообщили в минобре.

Дистанционное обучение Алексей Яковлев © ИА REGNUM

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«Перевели на удаленку республиканскую гимназию в Майкопе, пять школ в Шовгеновском районе и по одной в Кошехабльском и Красногвардейском», — приводит слова представителя ведомства ГТРК Адыгея.

Кроме того, по данным телекомпании на 27 января, продолжают учиться в удаленном режиме школьники Тахтамукайского и Теучежского района и города Адыгейска. Для них такую форму обучения выбрали из-за ситуации со снегопадами.

Согласно данным федерального оперативного штаба на 28 января, за прошедшие сутки в Адыгее был подтвержден коронавирус у 164 человек. Это самый высокий показатель за последние месяцы. В ковидные госпитали госпитализированы за сутки 52 человека.

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