Нижний Новгород, , 14:35 — REGNUM Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин не намерен в ближайшее время прививать своих детей противокоронавирусной вакциной «Спутник М», первая партия которой недавно поступила в регион. Об этом он заявил на своей официальной странице в соцсетях.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин Иван Шилов © ИА REGNUM

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Своё решение чиновник объяснил тем, что вакцинация для его детей «пока неактуальна».

«Мои дети недавно переболели оба, и у них сейчас очень высокие титры антител. Но когда снизятся — будем прививаться», — ответил он на вопросы нижегородцев.

ИА REGNUM напоминает, что 28 января 2022 года в Нижегородскую область поступила первая партия из 2 160 доз вакцины «Спутник М» от коронавируса. Привиться ею могут подростки в возрасте от 12 до 17 лет.

При этом юных нижегородцев в возрасте от 12 до 15 лет будут вакцинировать только при наличии письменного согласия родителей, а с 15 лет решение о вакцинации они могут принимать самостоятельно.

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