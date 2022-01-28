Казань, , 11:00 — REGNUM В связи с эпидемиологической ситуацией в Татарии закрыли семь школ. Об этом 28 января сообщает минобразования и науки РТ.

Карантин в школе Gtrksmolensk.ru

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Для избежания роста количества заболевших закрыты семь школ (в Мензелинском районе — три школы, две — в Лаишевском, по одной школе — в Черемшанском и в Заинском муниципальных районах). На разобщении находятся классы в 214 школах.

По состоянию на 28 января количество учащихся, не прошедших ежедневный утренний фильтр составило 751 человек, с 1 сентября — 37 671.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии с приходом штамма «Омикрон» дети стали заболевать значительно чаще.

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