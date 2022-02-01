Ростов-на-Дону, , 16:39 — REGNUM Проводить встречи выпускников в школах Ростовской области в очном формате с учётом ухудшения эпидемической ситуации нельзя. Такое мнение в ходе регионального оперштаба 1 февраля высказал главный государственный санитарный врач региона Евгений Ковалёв, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Встреча с выпускниками Yarregion.ru

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«Как известно, 5 февраля проходят традиционные встречи выпускников. Вот вчера мы увидели шквал обращений от родителей из Ростова-на-Дону, что эти встречи собираются в школах проводиться очно. На сайте ряда школ действительно размещены приглашения. Я считаю, что это недопустимо. Никаких посторонних лиц в школах не должно быть. Да, праздник традиционный, но сегодня у нас совсем другая ситуация. И, конечно, надо принять все меры для того, чтобы [встречи в очном формате не проводились]», — отметил глава донского управления Роспотребнадзора.

Так, например, в Шахтах и Аксайском районе встречи выпускников переведены в онлайн-формат. Ковалёв призвал остальные образовательные учреждения последовать примеру этих муниципалитетов и провести вечер выпускников в дистанционном режиме.