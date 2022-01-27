Казань, , 14:16 — REGNUM О серьезном росте детской заболеваемости новой коронавирусной инфекции в Татарии заявил в прямом эфире в социальных сетях педиатр, детский пульмонолог детской республиканской клинической больницы Ильнур Закиров.

Палата в детской больнице

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«Мы сейчас находимся на пике, за два года такого наплыва пациентов не было. Столько COVID-положительных детей у нас еще не было», — сообщил он.

Отмечается, что с приходом штамма «Омикрон» дети стали заболевать значительно чаще.

На сегодняшний день в стационаре детской республиканской клинической больницы находятся около 80 детей с коронавирусом.

«В основном это дети, которые имеются признаки легочной гипертензии, свои фоновые заболевания. Они диктуют необходимость кислородной поддержки», — добавил врач.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии 37 детей прошли вакцинацию «Спутником М».

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