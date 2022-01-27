Москва, , 12:00 — REGNUM За последние сутки в Москве госпитализировали 1459 заболевших коронавирусной инфекцией, сообщили в столичном оперативном штабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«С учётом доминирования штамма «омикрон» и особенностями течения заболевания при этом варианте вируса, для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем», — пояснили в штабе.

На ИВЛ в настоящее время в городе находятся 494 человека. За сутки выздоровели 5465 пациентов, выявлено 26 586 заражений.