Нарьян-Мар, , 15:55 — REGNUM За последние сутки в Ненецком автономном округе было выявлено 36 случаев COVID-19, шесть из них — завозные, сообщили в администрации округа.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«В числе заболевших 30 жителей Нарьян-Мара и посёлка Искателей, кроме того, зарегистрировано 6 привозных случаев заболевания из Санкт-Петербурга, Москвы, Сыктывкара и Республики Марий Эл», — отметили в ведомстве.

Таким образом, с начала пандемии в регионе официально зарегистрировано 3 742 подтверждённых случая заболевания COVID-19. Выздоровели с начала пандемии 3 425 человек. За прошедшие сутки — 2 человека. В регионе зарегистрирован 89 летальных исходов от коронавируса.

В настоящее время на лечении с диагнозом COVID-19 находятся 295 человек. Из них стационарное лечение получают 27 человек, амбулаторное — 268.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области за сутки число больных ковидом пополнили почти две тысячи человек.