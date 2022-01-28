Нижний Новгород, , 12:49 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 28 января, в 25% от общего числа школ и детских садов полностью или частично действует карантин. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

В школе vettie vette

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В частности, 113 школ полностью переведены на дистанционное обучение. Учебный и воспитательный процесс в образовательных организациях приостановлен в связи с ростом числа случаев ОРВИ и COVID-19.

«Ограничительные меры позволяют снизить темпы прироста заболеваемости ОРВИ и гриппом среди детского населения», — подчеркнули в управлении.

Также в ведомстве призывают родителей внимательно следить за соблюдением рекомендованных Роспотребнадзором требований по профилактике распространения инфекции в образовательных учреждениях. Обращать внимание на организацию «утренних фильтров» с обязательной термометрией, на разное время начала уроков, перемен для разных классов, на соблюдение режимов проветривания помещений и режимов дезинфекции, на исключение проведения массовых мероприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января в Нижегородскую область поступила первая партия вакцины от коронавируса для подростков «Спутник-М». В составе партии — 2160 комплектов вакцины. В настоящее время препарат распределяется по медицинским организациям области.

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