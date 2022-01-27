Красноярск, , 12:54 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае выявлено 702 носителя коронавируса, госпитализировано 209 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 27 января в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

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За весь период пандемии в Красноярском крае COVID-19 диагностировали у 182 643 человек. Выздоровели 166 563 человека, в том числе за сутки коронавирус победили 488 красноярцев.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января в крае выявили 536 носителей SARS-CoV-2, госпитализировали 195 человек, выздоровели 482 пациента.

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