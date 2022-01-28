Барнаул, , 11:17 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. Судя по данным оперативного штаба региона на 28 января 2022 года, отмечается очень высокая заболеваемость среди детей.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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С начала нового учебного года выявлены уже 7168 зараженных коронавирусом (+129 за сутки). Количество тестирований с учётом повторных исследований составило рекордные 14 021 (это примерно вдвое больше обычного, + 1194 за сутки), выявлены 628 новых носителей (+81 за сутки).

Количество заболевших пневмонией и ОРВИ увеличилось: 25 870 (+45 за сутки) и 93 453 (+581 за сутки) соответственно.

Число тяжелобольных возросло до 320 (+7 за сутки). Из них 139 подключены к аппаратам ИВЛ (+6 за сутки).

Общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 8743 человек, причём 23 из них добавлены в сводку за минувшие сутки.

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 129 603человек. Вместе с тем число победивших новую инфекцию составляет уже 109 671 (+279) человек.

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