Ростов-на-Дону, , 15:27 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки вторую прививку от COVID-19 получили более 1,3 тыс. человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 31 января.

Вакцинация Permkrai.ru

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В настоящее время участие в вакцинации приняли 2 млн 6,04 тыс. человек (+ 843 за сутки). Обе дозы антиковидной вакцины получили 1 млн 952,48 тыс. человек (+ 1328 за сутки).

ИА REGNUM напоминает, что до достижения 80% охвата взрослого населения вакцинацией в Ростовской области необходимо привить 2 млн 710 тыс. 710 человек. С 28 января на Дону началась вакцинация подростков от COVID-19.

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