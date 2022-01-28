Казань, , 12:35 — REGNUM В Татарии регистрируется рост заболеваемости коронавирусной инфекции, в первую очередь увеличивается число внутрисемейных очагов. Заражения внутри семей происходят в 2,3 раза чаще, чем в трудовых коллективах, заявила 28 января заместитель главы управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

ПЦР-тестирование Иван Шилов, ИА REGNUM

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«Мы наблюдаем рост заболеваемости с первых дней 2022 года. С начала января выявлено 4328 новых случаев инфицирования. В первую неделю прирост составил 8%, во вторую — 15%, на предыдущей неделе показатели заболеваемости выше на 74,8%. Заболеваемость будет только расти», — отметила она.

Авдонина подчеркивает, что в ближайшие две недели санитарно-эпидемиологическая ситуация не улучшится.

Под наблюдением врачей в настоящее время остаются 25 270 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии за минувшие сутки выявили 412 новых случаев заражения коронавирусом.

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