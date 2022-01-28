Улан-Удэ, , 09:38 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ создадут временный амбулаторный центр на базе Регионального центра единоборств. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, пациенты с COVID-19 здесь будут получат первичную медико-санитарную помощь.

Региональный центр единоборств в Улан-Удэ Правительство Бурятии

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«Откроем 2 кабинета для взрослых, один кабинет — для детского населения. Расположение объекта удобное. Центр комфортный, просторный, есть отдельно разведенные входы и выходы», — отметила министр здравоохранения региона Евгения Лудупова.

Центр будет состоять из двух отделений — диагностики и лечения пациентов с ОРВИ. Здесь будут обслуживаться до 6 тыс. человек.

Как отмечается, спортивный объект площадью 9 тыс. кв. метров был построен благодаря единой дальневосточной субсидии в конце 2021 года.

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