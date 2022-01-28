Санкт-Петербург, , 14:27 — REGNUM В Санкт-Петербурге привили от коронавируса семь детей в возрасте от 12 до 17 лет. Об этом 28 января сообщили в пресс-службе Смольного.

Прививка Pxhere.com

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что в начале текущей недели (24−30 января) в Петербург поступила первая партия вакцины от ковида для детей «Спутник М» в количестве почти 3 тыс. доз. Пройти вакцинацию смогут подростки в возрасте от 12 до 17 лет в 59 детских поликлиниках только с письменного разрешения родителей и после осмотра врача-педиатра.

Отметим, что из-за того, что в Петербург поступило ограниченное число доз препарата, первыми на очереди вакцинации будут дети с хроническими заболеваниями, которые входят в группы риска по пяти основным классам заболеваний. Среди них: заболевания костно-мышечной системы и соединительной ткани, глаза и его придаточного аппарата, органов пищеварения, кровообращения и эндокринной системы. Таким образом, по итогам первого дня вакцинации в Петербурге привились семь юных горожан.

Добавим, что среди взрослого населения от коронавируса привились 3 396 067 первым компонентом, 3 236 513 завершили вакцинацию. Коллективный иммунитет в Северной столицы составляет 84,6%.

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